Ribery sulla via del rientro, ma verrà gestito. Iachini lo proverà nei suoi meccanismi

Le due settimane che mancano alla partita contro il Brescia, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, saranno dedicate anche all’inserimento nei meccanismi della squadra dell’ingranaggio più pregiato: Franck Ribery. La preferenza cade ancora sul 3-5-2, ma sarebbe bene utilizzare il condizionale, visto che di prove tattiche, per il momento, non ne sono state fatte molte. Da oggi intanto cominciano le partite undici contro undici in famiglia, e si avranno risposte in più; l’unica certezza è che Cutrone e Vlahovic si alterneranno davanti, anche perché si giocherà ogni tre giorni.

Quanto a Ribery, difficile vederlo dall’inizio con il Brescia, ma il lungo calvario è terminato e rimane solo la voglia di non rovinare tutto anticipando troppo il rientro a pieno regime. Il francese sta alternando lavoro individuale e di gruppo per raggiungere il top della forma e dare una mano a Mister Iachini.