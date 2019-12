Ribery, sospiro di sollievo: ecco quanto tempo starà fuori

Si temeva che Franck Ribery rischiasse davvero un lungo stop, invece gli esami effettuati hanno evidenziato un infortunio di media gravità. Difficile al momento ipotizzare il rientro per i prossimi impegni di campionato contro Torino, Inter e Roma in programma prima dello stop per le festività natalizie. Nelle più ottimistiche delle previsioni l’attaccante potrebbe forzare i tempi, ma molto dipenderà da come reagirà l’articolazione dopo le prime cure e alle sollecitazioni. Per questo motivo la Roma potrebbe essere nel mirino, anche se in questi casi, quando sono coinvolti i legamenti bisogna usare tutte le cautele del caso. Lo scrive La Nazione.