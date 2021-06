Ribery, siamo all’addio. Oggi ultimo triste giorno di contratto

A meno di clamorosi colpi di scena il destino di Franck sembra già scritto

Interessante approfondimento dedicato a Ribery sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. Da mezzanotte il francese non sarà più un giocatore della Fiorentina, dopo 2 anni, 51 presenze, 5 gol e 10 tra rigori procurati e assist si consumerà l'addio. Dopo quasi un mese di silenzio il giocatore ha tratto l’unica conclusione possibile, la conferma di non rientrare nel progetto. I tanti messaggi d’amore non sono serviti. Franck in queste settimane si è allenato duramente sperando in una conferma ma neppure la volontà di tagliarsi lo stipendio è bastata. Adesso, riporta il quotidiano, a far rumore è questo silenzio. Perché l'ex Bayern ha comunque dato un contributo importante alle salvezze viola. Sul piano del gioco ma anche nello spogliatoio. Ha fatto crescere i più giovani, da Federico Chiesa a Dusan Vlahovic, ed ha preso per mano la squadra al momento giusto.