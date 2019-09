Ribery si scalda: la Juventus nel mirino

Alla ripresa del campionato, sabato 14 settembre alle 15, la Fiorentina affronterà la Juventus al Franchi. Come scrive La Nazione, i giorni della sosta di campionato dovrebbero rivelarsi utili per recuperare la condizione di quei giocatori che l’allenatore non ha potuto ancora sfruttare con una maglia da titolare.

Pedro sarà difficile vederlo titolare visto che è reduce da un infortunio pesante. Per quanto riguarda, invece, Ribery, la sua missione (ma anche quella di Montella) è quella di scendere in campo dal primo minuto contro i bianconeri. Boateng? Carisma e grinta lo vogliono in campo, dal primo minuto, anche contro i bianconeri. Se c’è, insomma, una partita dove il Boa può essere l’uomo giusto per contrastare le energie e l’esperienza dell’avversario, quella con la Juve può davvero essere l’occasione migliore. Un passo indietro ed eccoci sulla mediana, quella che nell’ideale di Montella deve ruotare attorno a due elementi (Badelj e Pulgar) ma può vantare un gran numero di soluzioni alternative. Così se l’ex Lazio e l’ex Bologna saranno coppia fissa in un 4-2-3-1, immaginando la Fiorentina del 4-3-3 (se, con la Juve, ad esempio, dovesse non farcela Pedro), sulla mediana viola a prendersi un (meritatissimo) posto sarà Castrovilli che fra i giovani viola è quello che può vantare la più alta percentuale di possibilità di promozione a titolare… intoccabile. La difesa infine è cosa fatta. Dalbert e Lirola si prenderanno la corsie, mentre il duo Pezzella-Milenkovic sarà la coppia su cui girerà tutta la stagione del reparto arretrato.

INTANTO PEDRO SI RACCONTA A 360°