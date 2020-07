Ribery si carica la Fiorentina alle spalle. Chiesa… si nasconde

Su Repubblica questa mattina si analizza quella che è stata la gara di ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Cagliari. Certamente non una bella Fiorentina come scrive il quotidiano, che si basa esclusivamente sulla giocata del singolo Franck Ribery e qualche tentativo di Duncan. Chiesa non pervenuto, prestazione incolore e totalmente assente alla causa viola. Bene Dragowski e anche Duncan, autore di una gara di sostanza e fisicità. Nota positiva il rientro in campo e debutto in maglia viola dell’attaccante ex Genoa Kouame.

Sarebbero stati meglio tre punti per la squadra di Iachini in vista della zona retrocessione. Per ora i viola rimangono a + 8 sulla terz’ultima in classifica. La Fiorentina manca l’appuntamento alla vittoria casalinga anche ieri. L’ultima vittoria al Franchi avvenne grazie ad un colpo di testa del capitano viola German Pezzella.

