Ribery, settembre d’oro. Prezioso in campo e fuori, ecco il segreto per una forma così

Premiato come miglior giocatore di settembre dalla Lega Serie A, Franck Ribery ha ha conquistato tutti. In campo con le sue magie e fuori con la sua travolgente simpatia. Rocco Commisso e un paio di giocatori viola sono già stati vittime dei suoi proverbiali scherzi. E oggi, osserva La Gazzetta dello Sport, Montella lo riproporrà nel tandem d’attacco con Federico Chiesa, nonostante in settimana l’Aeroplanino abbia provato anche il 4-3-3 con Vlahovic punta centrale. Ma quale è il segreto di Ribery? I metodi all’avanguardia usati sul fronte prevenzione infortuni dalla società hanno subito conquistato l’ex Bayern, che dedica quasi un’ora al giorno alle metodologie di lavoro elaborate dall’area medica. E chissà che rispetto alla naturale scadenza del contratto – 30 giugno 2021 – non si possa andare avanti un altro anno insieme, visto che oltre ad incantare in campo è stato una figura estremamente preziosa anche dentro lo spogliatoio, non perdendo occasione per regalare consigli preziosi a Chiesa e a Sottil.