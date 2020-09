Ribery sempre più leader della Fiorentina. Amrabat si è già calato nei panni viola, Kouamè…

Franck Ribery è sempre più il leader indiscusso di questa Fiorentina. In campo si alterna ai preziosi consigli ai compagni e a giocate da urlo, ieri FR7 è riuscito finalmente a trovare la prima rete al Franchi (i tre gol dell’anno scorso sono arrivati a Bergamo, Milano e Roma), oltre ad aver fatto ammattire gli avversari. Iachini gli ha permesso di restare in campo per 82′ per cercare di far trovare al francese il giusto ritmo partita. Buona prova anche per Kouamè, che dimostra ancora una volta un buon feeling con il gol. Bene anche Amrabat, già a proprio agio con la maglia viola sulle spalle. Contro la Lucchese, solita partita fisica di Duncan, che sarà chiamato a rispondere con buone prestazioni già in avvio di stagione. Pulgar, invece, resta in attesa di un test al Covid-19 negativo per tornare a disposizione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA