Ribery rientra e Iachini studia: ecco come potrebbe essere la Fiorentina al rientro

Ribery rientra e da uno come lui non si possono pretendere cose normali. Anche Iachini dovrà inventare un assetto calibrato per inserire il francese nella formazione titolare. La Nazione ipotizza un 4-3-3 come schieramento della Fiorentina per il ritorno in campo, con un tridente formato da Chiesa a destra, Cutrone o Vlahovic al centro e Ribery a sinistra. Alle loro spalle una mediana composta da Duncan, una tra Badelj e Pulgar, Castrovilli, mentre in difesa Lirola, Milenkovic, Pezzella e Igor, con Dragowski in porta. Messa così non sarebbe neanche tanto male…