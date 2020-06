Ribery punta il Brescia, ma senza forzare i tempi

Su Repubblica ci si concentra su Franck Ribery ed il suo rientro in campo, con il numero 7 che ha messo nel mirino la gara del 22 giugno contro il Brescia. Ribery farà di tutto per farsi trovare pronto ma proprio queste due settimane e mezzo saranno fondamentali per capire quale potrà essere la sua forma. Resta poi da capire in che ruolo verrà schierato. Prima dello stop, Iachini era stato abbastanza prudente sull’ipotesi delle tre punte, anche se il tridente Ribery- Vlahovic o Cutrone-Chiesa lo intriga e parecchio. Il problema sono gli equilibri e in questo momento la Fiorentina non può permettersi di sbagliare nulla, anche perché c’è bisogno di arrivare velocemente alla salvezza aritmetica. Anche alla luce di tutto questo la sensazione è che si ripartirà dal 3-5-2.