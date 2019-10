Ribery pronto all’abbraccio della città: in 500 per lui

Franck Ribery è il nuovo idolo dei tifosi della Fiorentina, e questo si era capito fin dal primo momento, dal suo arrivo all’aeroporto di Peretola, con tutti i sostenitori già pronti ad accoglierlo. Con il passare dei giorni il legame tra i tifosi viola e il numero 7 è sempre andato a migliorare, con la Fiesole che ha rispolverato per lui il coro “il Fenomeno” e si è inventata il “Franck Sound”, sulle orme dei tifosi islandesi. Come riporta il Corriere dello Sport, l’evento di oggi sarà la coronazione di questo legame, con 500 tifosi che avranno la possibilità di incontrare Ribery al Fiorentina Store in Duomo, dopo aver ritirato ieri l’esclusivo braccialetto.