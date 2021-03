Ribery pensa solo alla Fiorentina: ora testa alla salvezza

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery. Il francese ha detto che la sua priorità è la Fiorentina. Testa, quindi, al Milan e alle partite di campionato. L’ex Bayern Monaco non ha mai segnato al Franchi da quando è arrivato a Firenze. Ha segnato quattro reti, ma tutte lontano da Campo di Marte. A cominciare da domenica, ha altre cinque opportunità a disposizione per fare un centro casalingo.

Il capitolo definitivo del suo futuro sarà scritto solo quando la salvezza diventerà matematica. In quel momento, se la Fiorentina gli proponesse un rinnovo, certamente non sarebbe alle cifre attuali, cioè circa 4 milioni a stagione e a quel punto dipenderebbe dall’offerta delle altre pretendenti, ma anche dalla volontà del calciatore che ha già dimostrato di non farsi condizionare dall’aspetto economico.