Ribery, oggi il test decisivo: già con l’Inter via libera se non sentirà dolore

Franck Ribery sta facendo di tutto per esserci con l’Inter e oggi pomeriggio ci sarà il test definitivo. Come scrive il Corriere Fiorentino il francese testerà la sua caviglia nell’allenamento insieme ai compagni: se i fastidi saranno scomparsi ci sarà, altrimenti il rientro sarà rimandato alla gara contro la Roma. Dagli ambienti viola non filtra né pessimismo né ottimismo, ma c’è il massimo riserbo sulle condizioni dell’ex Bayern. La voglia di giocare non manca, visto che pur di non fermarsi Ribery ha svolto anche una terapia personalizzata in uno studio fisioterapico gestito da specialisti che lavorano nel club. Se dovesse rientrare saranno comunque solo tre gli allenamenti in gruppo, non molti. La sua condizione fisica non sarà quella ottimale.