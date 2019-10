Ribery, manca solo la prima gioia in casa

Franck Ribery ha l’Udinese nel mirino. Il francese ha estasiato nelle trasferte di Parma e Milano con reti di pregevole fattura, fornendo un assist nel match contro la Sampdoria, ma adesso sta prendendo la mira per centrare anche la porta dell’Artemio Franchi. Tuttosport sottolinea la volontà dell’asso viola di ripagare affetto e fiducia incondizionati che il popolo di Firenze non gli ha mai fatto mancare, per continuare a scalare una classifica che nove giorni fa era avara di soddisfazioni.

9 chilometri a partita, una condizione invidiabile e un feeling perfetto con i nuovi compagni: lo dimostra l’intesa in campo, ma anche le risate di tutti i giorni in compagnia di atleti e dirigenti. Ribery si è preso la Fiorentina, e non ha alcuna intenzione di riposare.