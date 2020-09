Ribery: la sua classe per lanciare i giovani. E se fosse più egoista…

Inizia la Serie A 2020-21. Alle 18 Fiorentina-Torino. La Gazzetta dello Sport si concentra su Franck Ribery. “La sua classe per lanciare i giovani viola” scrive la rosea che sottolinea il nuovo ruolo del francese, da ala nel Bayern Monaco, ma “trequartista libero di andare dove lo porta l’ispirazione. La linea di fondo è stata per tutta una vita un amato riferimento. Ma FR7 partendo da una posizione più centrale ha molte più opzioni“. Se fosse più egoista, è convinto il quotidiano, potrebbe andare tranquillamente in doppia cifra. Continua La Gazzetta dello Sport:

Il campione francese più dentro il campo e dentro il gioco e un fantastico regalo per i giovani attaccanti di Rocco. Kouame in amichevole ha segnato pure lui quattro reti sfruttando le invenzioni e i movimenti di Franck. Anche Chiesa è riuscito a segnare il suo primo gol ufficiale sfruttando un colpo di tacco del geniale compagno. Quando Commisso pensa a un attacco in grado di realizzare 30-40 reti è perché è convinto che Ribery alzerà il livello di tutti i suoi compagno. Ma FR7 partendo da una posizione più centrale ha molte più opzioni.