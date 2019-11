Ribery, la Nazionale e l’aneddoto del 2006: “Post Italia-Francia? All’antidoping con Thuram”

Nella lunga intervista al Corriere dello Sport, Franck Ribery ha toccato anche temi non strettamente legati al mondo viola, tra cui quello della Nazionale, lasciata nel 2014 per concentrarsi solo sul Bayern Monaco (“mentalmente non ero più in grado di affrontare il doppio impegno”). Ma si torna anche al Mondiale 2006, quando i bleus dovettero inchinarsi in finale all’Italia (“ma non provo invidia”) e racconta un aneddoto: “Post gara? Antidoping, io e Thuram non rientrammo subito nello spogliatoio, quindi non so dirti quanta tristezza o rabbia ci fosse. Nei giorni successivi sono stato troppo male, però”. Far parte di quella squadra però è stata una delle sue più grandi fortune: “Zidane, Thuram, Abidal, Vieira, Henry, Trezeguet, Makelele. Una squadra irripetibile, sembravo un bambino finito dentro un sogno”.