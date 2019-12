Ribery, la Fiorentina trema: tornerà a febbraio. I dettagli sull’operazione

Sperava di tornare con l’Inter, se andrà bene lo rivedremo in campo i primi giorni di febbraio. E’ più grave del previsto il problema riportato da Franck Ribery contro il Lecce. Come scrive La Gazzetta dello Sport il francese, immerso totalmente nel progetto viola avrebbe voluto dare una mano da subito, dando la sua disponibilità a giocare con un’infiltrazione. Il dolore forte ha però fatto suonare il campanello d’allarme e dopo un nuovo controllo si è arrivati alla decisione di intervenire chirurgicamente con l’inserimento di una vite.

Tempi più lunghi ma problema che verrà risolto in maniera più “sicura”. La Rosea fornisce i dettagli sull’operazione, che avverrà tra oggi e domani in Germania e sarà effettuata dall’equipe del professor Muller-Wohlfart. Ribery sarà out per 8-9 partite, un colpo durissimo per la Fiorentina nel momento più buio della stagione.