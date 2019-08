Non c’è stato il gol all’esordio – sarebbe stato difficile, in 16 minuti, eppure quel rigore non concesso… – ma la serata di Ribery non poteva non essere indimenticabile. Ed è stata sottolineata da tre boati del pubblico, nota il Corriere dello Sport-Stadio: il primo, quando ha percorso il tratto dal tunnel alla panchina, prima della partita; il secondo quando Montella lo ha mandato a riscaldarsi sotto la Fiesole, che gli ha dedicato ovazioni e cori; il terzo, naturalmente, al momento dell’ingresso in campo, con quel 7 verde sulla lavagnetta di Doveri che reifica tutti i sogni viola di essere protagonisti insieme ad un campione come Franck. I consigli a Sottil, i dribbling, la classe, la condizione che ancora non è ottimale, ma che Montella spera di stabilizzare per dopo la sosta, quando al Franchi arriverà la Juventus: quale miglior avversario per presentarsi a dovere ai nuovi tifosi?