Ribery, la chiave per queste dieci partite. Iachini gli darà grande libertà

Oggi Beppe Iachini tornerà a sedere sulla panchina della Fiorentina nella partita contro il Genoa. Il tecnico ascolano ripartirà senza imporre particolari stravolgimenti che, in questo momento, sarebbero ben più che rischiosi. Una delle figure chiave su cui punterà forte l’allenatore sarà quella di Franck Ribery. Nell’ edizione odierna del Corriere dello Sport c’è spazio per un’analisi sul ruolo che il francese avrà nello scacchiere tattico dello Iachini-bis. L’ex Bayern avrà come riferimento Dusan Vlahovic ma godrà di totale libertà di movimento appena superata la linea di metà campo. Che sia da attaccante aggiunto o da trequartista rifinitore, Iachini punterà forte sul talento e sulla capacità di incidere del suo numero 7.