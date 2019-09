Franck Ribery e Vincenzo Montella: vederli in campo insieme sarebbe stato uno spettacolo per gli occhi, imprendibili per le malcapitate difese avversarie. Dribbling, velocità, tiro, opportunismo in area di rigore. Il Corriere Fiorentino parla di ripartenza viola dal “basso”, sottolineando i numeri (211 assist per il francese, 192 gol per l’Aeroplanino in carriera) dei due piccoletti viola, che in campo avrebbero potuto trovarsi a meraviglia. Dopo un avvio incerto, ora la squadra ha un’identità, un’anima, e la formula allenatore rampante-veterano a Firenze in passato ha già dato i suoi frutti. Un altro 7, sei anni fa, come David Pizarro funzionò benissimo con Montella in panchina: un altro alter ego in campo dell’allenatore.