Ribery-Kouamé, dopo quasi sei mesi oggi tornano ad allenarsi in gruppo

Come scrive La Nazione, da oggi inizierà anche la prima settimana completa di lavoro di Franck Ribery col resto della squadra al Centro Sportivo. Il francese era sbarcato ai campini nella serata di venerdì dopo diversi giorni di auto-isolamento dopo il rientro dalla Germania, cominciando di nuovo a prendere confidenza col rettangolo del quartier generale viola. Oggi, e quasi sei mesi dopo l’ultima volta, sarà per lui un lunedì di lavoro tradizionale, non più in solitaria. Stesso discorso per Christian Kouamé, anche lui out da metà novembre per l’infortunio al crociato patito con la maglia del Genoa.