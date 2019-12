Ribery k.o., la Fiorentina accelera per Politano

L’operazione che terrà Ribery lontano dal terreno di gioco per 45/60 giorni, costringe la Fiorentina ad accelerare sul fronte mercato. Come scrive La Nazione, i viola devono correre ai ripari con un esterno d’attacco e proveranno ad accelerare la trattativa con l’Inter per Matteo Politano (LA SCHEDA). L’occasione giusta per parlarne potrebbe addirittura essere domenica quando i nerazzurri saranno a Firenze. Si punta al prestito con diritto di riscatto.