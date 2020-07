Ribery insostituibile: Franck vuol giocare, col parma la quarta consecutiva?

Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo del fuoriclasse transalpino e di quanto sia dura per la squadra viola rinunciare al talento e l’esperienza di Ribery. Malgrado l’età anagrafica, infatti, Franck è stato schierato sempre da titolare nelle tre uscite post-lockdown dei gigliati. Stamattina la squadra svolgerà un allenamento al Centro Sportivo “Davide Astori”, in vista della trasferta di Parma. Iachini difficilmente rinuncerà a Ribery, qualora il francese si rendesse disponibile a giocare dal primo minuto anche al Tardini. E sembra alquanto improbabile che un giocatore del suo carisma si tiri indietro nel momento del bisogno. Con ogni probabilità sarà dunque l’ex Bayern a guidare nuovamente la truppa viola, alla disperata ricerca di punti. Il ballottaggio – se così si può chiamare – è con Cutrone, che nell’ottica delle due partite potrebbe sfruttare l’assenza di Vlahovic ancora per un altro turno. A proposito di squalifiche,scontati i due turni rimediati col Brescia, tornerà Caceres in difesa.

Fiorentina: il programma di oggi