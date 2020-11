Ribery indica la via, il francese in cerca del primo gol stagionale

Franck Ribery ha lanciato la carica, tramite i propri profili social ha espresso un messaggio chiaro “Non fermarsi”. Il francese sa che è stato un inizio di stagione complicato per numerose ragioni, ma non ha intenzione di arrendersi. L’ex Bayern crede fermamente nel duro lavoro e sa che l’operato della settimana è decisivo il giorno del match. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, contro il Parma sarà caccia al primo gol stagionale. Il numero 150 della carriera per aiutare la squadra ad invertire il trend negativo. In assenza di capitan Pezzella sarà ancora una volta lui il leader dello spogliatoio.

