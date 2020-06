Ribery incanta, ma l’autonomia va migliorata: FR7 e Iachini al lavoro

Un gran bel gol, come non gli era riuscito col Brescia, ma la bisaccia di Franck Ribery resta orfana di punti dopo la gita all’Olimpico. Il 7 viola incanta come hanno fatto altri in passato, sempre con lo stesso numero, da Julinho ad Hamrin, da Menti al soldatino Di Livio. Insomma, finché il fiato regge, nota La Nazione, Ribery è una gioia per gli occhi. Della serie: palla a lui, calcisticamente superiore, e vediamo che cosa si inventa. Dopo un po’ le gambe cominciano a cedere, e allora il francese si gestisce. E lo dovrà gestire anche Iachini, che però può contare sulla dedizione assoluta della sua stella al lavoro tra una partita e l’altra. Vedere per credere, è tutto documentato dai compagni e sui social.