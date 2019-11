Nella lunga intervista al Corriere dello Sport, Franck Ribery racconta le sue impressioni riguardo la Fiorentina. Una squadra giovane, non da primi posti “ma dobbiamo sempre uscire dal campo felici per la vittoria ma anche arrabbiati per la sconfitta”. Un messaggio per i più giovani, a cui prova a trasmettere la sua esperienza: “Non amo aprire bocca quando ho poco da dire, ogni tanto provo a trasmettere qualcosa al gruppo”. E nonostante il suo curriculum possa mettere paura a chi gioca al suo fianco è arrivato in punta di piedi nello spogliatoio: “Ho aspettato di recuperare una condizione buona per dare una mano alla squadra”. E la sosta non è servita solo per ricaricare le batterie, ma anche al trasloco completo della sua famiglia a Firenze: “Da sabato ho tutti qui, mia moglie e i miei cinque figli di 14, 12, 8, 4 anni e l’ultima di 9 mesi. Abbiamo casa a Monaco, ma adesso mi hanno raggiunto”.