Ribery in Germania a fine stagione, ma solo per attendere la chiamata viola

La scelta sul nuovo allenatore avrà un peso specifico determinante sul rinnovo o meno di Franck Ribery

La partita con il Crotone sarà l'ultima in viola di Ribery? La Repubblica scrive che il futuro del francese è ancora tutto da scrivere, da lunedì cominceranno le grandi manovre in casa viola. Il nuovo allenatore darà un input fondamentale alla costruzione della rosa 2021-2022, non si può dare nulla per scontato ma la Fiorentina non ha tutto il tempo del mondo. FR7 sta bene a Firenze e restare gli piacerebbe, ma non dipende solo da lui. 5 reti e 10 assist in due stagioni in riva all'Arno, sempre impiegato come seconda punta nel 3-5-2. Andrà trovata una quadra anche a livello economico, ma la priorità resta la Fiorentina. Il campione francese si ritirerà con la famiglia in Germania in attesa della chiamata giusta. E se arriverà da Firenze, tanto meglio.