Ribery ha fretta, il francese vuole tornare decisivo. Brescia nel mirino

Come riportato da Tuttosport, Franck Ribery non è sazio. Alla soglia dei 37 anni, e dopo un’operazione alla caviglia, ha una voglia matta di ricominciare a giocare con la maglia della Fiorentina. Allenamenti intensi e fisioterapia scandiscono le sue giornate. Senza dimenticare la famiglia ed il meritato riposo, per permettere alla muscolatura il recupero. Ieri, rivela il quotidiano, giornata in Versilia per il francese che ha incontrato per caso Massimiliano Allegri. Tornando al campo, l’obiettivo è farsi trovare pronto per la gara del 22 Giugno contro il Brescia. Magari non dall’inizio, ma il suo carisma da leader può dare una carica aggiuntiva ai molti giovani della rosa. I viola sono chiamati ad una grande prestazione per riprendere al meglio il campionato.