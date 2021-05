Ribery fra le “occasionissime” della Gazzetta, la Lazio ha fatto un’offerta

Gattuso avrà un ruolo fondamentale per la permanenza o meno di Franck Ribery alla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport passa in rassegna le occasionissime, ovvero quei giocatori in scadenza ma con un alto tasso tecnico. Fra Calhanoglu, Mkhitaryan e Depay, c'è spazio anche per Ribery, per il quale, si legge, molto dipenderà da Gattuso. Ribery e la Fiorentina potrebbero separarsi. Il nuovo tecnico presto dirà la sua sulle conferme nella viola. Intanto la Lazio ha fatto la sua offerta al francese, la Bundesliga invece aspetta interessate le mosse dell’attaccante, intrigato da un ritorno in grande stile in Germania.