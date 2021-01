Ribery e Pezzella, non filtra ottimismo verso l’Inter. La probabile formazione di domani

La Nazione è sicura: oggi pomeriggio si avrà il verdetto sulla disponibilità o meno di Franck Ribery per la partita di domani in Coppa Italia contro l’Inter. Chances che, va detto, sono in ribasso dopo l’allenamento di ieri, evidentemente non foriero di buone notizie. Ancora lavoro a parte dopo le terapie, dunque è lecito aspettarsi che Prandelli non lo rischi e punti a riaverlo domenica 17 a Napoli. Il giocatore morde il freno, già prima del Cagliari aveva provato a bruciare le tappe con una doppia seduta, senza fortuna. La stessa che non sta avendo capitan Pezzella, fermato col Cagliari da un problema alla coscia sinistra che lo terrà fuori anche domani. Tempi di recupero non brevissimi, anche in assenza di lesioni, scongiurate ieri. E allora spazio di nuovo per Martinez Quarta, al centro della difesa a tre. Barreca e Venuti sugli esterni, Terracciano in porta, Borja Valero in luogo dello squalificato Pulgar. Davanti, con Callejon e Vlahovic, ecco uno tra Castrovilli e Bonaventura.

Clicca per tutti gli aggiornamenti sulla Coppa Italia