Nel giro di una settimana, scrive La Nazione, verrà comunicata la direttiva sulla ripresa del campionato. In caso di via libera, Franck Ribery avrebbe i 14 giorni di tempo necessari per rientrare in tutta sicurezza e mettersi a disposizione di Beppe Iachini per i primi allenamenti dal 4 maggio. Intanto il francese lavora per recuperare al meglio, consapevole della mancanza del campo nel proprio programma di recupero. Proprio come Christian Kouamé, che ha iniziato anche lui il conto alla rovescia verso la piena disponibilità.