Ribery e Firenze, la notte giusta per riabbracciarsi

I messaggi di Rocco, la cena con i compagni, il ritorno al campo. Franck Ribery resta sempre al centro delle attenzioni, con la buona notizia che arriva dal campo visto che il problema alla caviglia che aveva fatto tremare tutti a Parma è stato risolto. Vedremo se Iachini gli darà spazio dal 1′ o a gara in corso, ma come scrive La Nazione bisogna riassorbire lo shock per il furto subito nella notte tra sabato e domenica scorsa e il successivo sfogo via social. Il messaggio è stato chiaro: Fracnck ha iniziato a mettere in dubbio anche la permanenza a Firenze, ma lo strappo con potrebbe già iniziare a ricucirsi questa sera. Con una prestazione alla FR7, con una giocata da campione, con un’esultanza che potrebbe valere molto di più di un messaggio via social.