Ribery e Borja Valero, storia di due addii amari

Per i due fuoriclasse il divorzio con la Fiorentina non è stato felicissimo

Stiamo parlando di due divorzi particolarmente dolorosi per Firenze e la Fiorentina, anche se per motivi diversi. La squadra di Rocco Commisso non conterà su Borja Valero e su Franck Ribery nella prossima stagione. Lo spagnolo, che ieri ha ufficializzato il suo addio al calcio, è un fiorentino d'adozione e a Firenze ha dato il meglio della sua carriera. L'ex Villareal avrebbe voluto rinnovare per un'altra stagione ma non ce n'era la possibilità. Anche Franck Ribery sarebbe voluto rimanere con la maglia Viola addosso. Ma la Fiorentina, di fatto, non lo ha mai contattato e anche FR7 si prepara a salutare i suoi ormai ex tifosi. Per Firenze rimane il rammarico, causa emergenza sanitaria, di non poter tributare in maniera adeguata questi straordinari campioni per l'ultima volta.