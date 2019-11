La trasferta di Cagliari si avvicina? La Fiorentina risponde… a tavola. Come si legge questa mattina sul Corriere Dello Sport, infatti, nella serata di ieri tutta la squadra si è riunita nella classica cena tradizionale: con la somma ricavata dalle multe interne – principalmente dovute ai ritardi – i viola si sono ritrovati in un noto locale fiorentino del centro per una serata a base di cucina toscana. Una sorta di rituale, si legge, per tenere unito il gruppo e consolidare il concetto di squadra. Erano presenti anche Ribery e Boateng, che per la prima volta hanno preso parte alla cena (rigorosamente toscana) con tutto il gruppo anche se già in precedenza erano stati nello stesso locale. Un buon modo – non c’è dubbio – per prepararsi in serenità a una gara impegnativa, oltre che una continuità che dal passato si sposta al presente e poi al futuro.