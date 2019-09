Mai nessuno aveva segnato una rete da debuttante in Serie A… ad un età così avanzata. Carisma, esperienza e imprevedibilità, Franck Ribery è già il beniamino di Firenze e soprattutto, un campione che non finisce mai di stupire. Nessuno straniero aveva provato l’ebbrezza di segnare il gol nella massima serie così tardi: c’è riuscito il francese arrivato in estate che sembra avere da sempre cucita la maglia viola addosso. Lo scrive La Nazione in edicola stamani.