Ribery convocato, ma non gioca: rientra contro la Roma?

Franck Ribery è stato convocato per la gara contro l’Udinese ma sarà una presenza pro forma perché il francese ha ancora dolore alla caviglia destra. Subito attivate le terapie del caso, il francese ha provato a stringere i denti per esserci in un momento delicato per la Fiorentina e per la solidità della panchina di Beppe Iachini. Ma con ogni probabilità si dovrà arrendere, pur volendo essere insieme al gruppo per far sentire la sua presenza e dispensare i soliti consigli.

Difficile – scrive La Nazione – questo punto ipotizzare quando il numero 7 viola tornerà a disposizione, considerato che mercoledì si torna in campo per la sfida di Coppa Italia contro il Padova, in programma alle 18 al ’Franchi’. Più probabile che Ribery metta nel mirino la Roma, tra una settimana.