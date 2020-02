Ribery, conto alla rovescia: disponibile già contro il Milan?

“Sta per rientrare il valore aggiunto che manca dal 30 novembre”. Così La Nazione parla di Franck Ribery. I tempi del rientro si sono accorciati e, come ha rivelato Pradè sabato pomeriggio, entro 8-10 giorni potrebbe tornare in gruppo. Troppo ottimistico pensare che possa esserci il 22 febbraio contro il Milan? Da oggi il francese lavorerà al centro sportivo e il contatto con il gruppo. Il suo rientro offrirà a Iachini la possibilità di cambiare modulo, magari con Chiesa esterno.