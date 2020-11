Ribery-Callejon: Prandelli li utilizzerà come esterni. Ecco i due schemi

La Nazione si concentra sulla coppia Callejon-Ribery. Prandelli li collocherà sulle corsie laterali. In caso di 4-2-3-1 fra Ribery e Callejon andrà a posizionarsi Castrovilli in veste di numero 10 ’vero e puro’ con la funzionalità di controllare e far avanzare il gioco viola, lasciando così ai due esterni gli spazi e il compito di consegnare il maggior numero di palle possibile all’unico attaccante di ruolo (Vlahovic favorito su Cutrone e Kouame).

In caso, invece, di 4-3-3 il compito e la posizione decisamente molto avanzata dei due campioni viola chiederà loro oltre al lavoro di rifornimento di assist al centravanti, anche una maggiore incidenza proprio nella fase di finalizzazione. Insomma, quando Prandelli li utilizzerà come attaccanti nella linea a tre è evidente che punterà a considerarli decisivi anche per chiudere la partita, confidando nella facilità di esecuzione che entrambi hanno con le conclusioni della porta avversaria.

Prandelli potrebbe utilizzarli in contemporanea non tanto contro il Benevento, visto che Callejon è ancora positivo al Covid, ma nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese del 25 novembre.