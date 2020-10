Ribery-Callejon, rinviato l’esordio in coppia: a Roma non partiranno insieme dal 1′

Una coppia di campioni. Sono Ribery e Callejon, difficile trovare di meglio in giro. Ora sono a Firenze, ma resta da capire quando, e se, Iachini deciderà di farli giocare insieme dal primo minuto. Già, perché se fino ad oggi ci si son messi di mezzo infortuni e arrivi all’ultimo giorno di mercato, adesso di ostacoli non ce ne sono. Ora è soltanto una questione di scelte. Scontate, in teoria. La pratica però è un’altra storia, scrive il Corriere Fiorentino in edicola oggi, e infatti non è per niente scontato che domenica, contro la Roma, il mister decida di calare la coppia d’assi. Anzi, al momento l’ipotesi è poco probabile, con Iachini intenzionato a proporre Lirola come quinto di destra del 3-5-2 in luogo dello spagnolo. Sempre che alla fine non salti fuori dal cilindro una Fiorentina senza punte, con i due sette schierati insieme.