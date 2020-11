Franck Ribery è ancora a caccia del suo primo gol al Franchi. Il francese vuole realizzarlo al Benevento domenica e con Prandelli sta studiando al meglio come affrontare la partita. Dieci anni fa furono avversari in Champions, adesso alleati. Franck ora è pronto a prendersi l’appellativo di “fenomeno” che da queste parti con Cesare era quello di Adrian Mutu. In questi giorni in francese ha lavorato bene, adesso non vede l’ora di regalarsi il primo gol in casa. Lo scrive Il Corriere dello Sport.