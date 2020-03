Ribery, buone notizie per la Fiorentina. Ecco quando tornerà fra i convocati

Franck Ribery sta bene e sta bruciando le tappe. Il suo percorso di recupero procede spedito e senza intoppi. Il problema alla caviglia, che tanto lo ha fatto penare, sembra ormai un ricordo passato. La voglia di tornare a calcare i campi da gioco è quella di un ragazzino, per lui il calcio è molto più di un lavoro. Come riportato da Repubblica, ieri Ribery ha ricominciato ad allenarsi in gruppo. Contro l’Udinese, con tutta probabilità, non sarà convocato mentre il discorso potrebbe cambiare già da domenica prossima. Contro il Brescia l’attaccante francese potrebbe tornare nel gruppo dei convocati.