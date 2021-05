Ribery, apertura totale al rinnovo. La palla passa a Gattuso

Franck Ribery apre totalmente al rinnovo: ha ancora voglia di giocare ed è stimolato da Gattuso. La palla passa alla società

Franck Ribery ha le idee chiare: fin da subito ha mandato messaggi d'amore alla Fiorentina. Quella del francese, come si legge oggi su Repubblica, è un'apertura totale per discutere della permanenza in viola la prossima stagione e ascoltare l'allenatore. Dal canto suo non ha dubbi: a 38 anni ha ancora una voglia matta di giocare e il ciclo Gattuso stimola eccome. In due anni di Toscana, il francese ha messo insieme 50 presenze, con 5 gol e 10 assist. Non prettamente ciò che si aspettava, ma se non altro il suo rendimento è andato salendo dalla prima alla seconda stagione.