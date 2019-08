Ribery ancora indietro, Boateng prova a prendersi la maglia da titolare

Quale sarà l’attacco che affronterà il Genoa? Come scrive Il Corriere dello Sport, sempre al netto di ciò che il campo (d’allenamento) consiglierà a Montella in questi tre giorni che mancano alla partita del Ferraris: Ribery è ancora indietro e sarebbe una (super) sorpresa ritrovarlo tra i titolari, mentre viceversa la settimana in più di lavoro gli sarà utile per dare un contributo sostanzioso dopo l’ora di partita specie se dovesse servire alla Fiorentina. Quindi, se il terzetto nel mezzo ha ottime probabilità di essere riproposto pari pari da Montella, quello offensivo vedrà di nuovo Chiesa e Sottil agire sulle fasce, mentre per il ruolo di centravanti c’è più incertezza, con Boateng che prova a sfilare la maglia dalle spalle di Vlahovic.