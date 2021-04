Ribery ancora fermo, c’è solo un sostituto in attesa del mercato

Il Corriere Fiorentino si concentra su Franck Ribery, squalificato per un solo turno dal Giudice Sportivo. Poteva andare peggio, si legge, ma dover fare a meno della stella francese non è il massimo in questo momento. Già una gara saltata in campionato per squalifica, quinta sanzione, contro il Parma, le altre sei invece per infortunio. Tante le assenze del numero 7 viola. I risultati, in sua assenza, parlano di tre vittorie, un pari e tre sconfitte, non un brutto score, ma di sicuro la squadra perde imprevedibilità e classe senza il suo giocatore più dotato tecnicamente. Come sostituirlo? Tutto porta ad Eysseric, in continuità col lavoro di Cesare Prandelli. Anche perché Kouamé fin qui ha sempre deluso in coppia con Vlahovic, e Callejon avrebbe bisogno di un modulo diverso. Insomma, in rosa c’è attualmente un solo elemento capace di fare le veci in qualche modo di Ribery, ragion per cui il primo obiettivo in sede di mercato è una seconda punta. A parte le assenze di Ribery e Pulgar, Iachini dovrebbe confermare la squadra che è scesa in campo a Marassi contro il Genoa.