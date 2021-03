Ribery ancora a secco di reti al Franchi. E domenica arriva il Milan

Sabato scorso la Fiorentina ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Benevento. Alla squadra di Prandelli servirà adesso dare continuità a quest’ultima prestazione. Nell’edizione di oggi di Tuttosport c’è ampio spazio per Franck Ribery e di come il francese si stia preparando in vista della prossima gara a Firenze contro il Milan.

Negli ultimi giorni, scrive il quotidiano, Franck è sembrato ispiratissimo in allenamento fra dribbling rapidi e assist calibrati. Il francese, nonostante alcune voci su un possibile futuro lontano da Firenze, è concentrato ed ha più di un motivo per fare bella figura nel prossimo match. La Fiorentina, tolta la grande vittoria per 3-0 sul campo della Juventus, ha sempre raccolto zero punti contro le big in questa stagione. Come se non bastasse, Ribery non ha mai segnato a Firenze. Prandelli, che viene da una personale striscia di 7 sconfitte consecutive con il Milan, si augura che sia davvero la volta buona.