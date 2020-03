Ribery al rientro, lo stop può essergli amico. E quella variante tattica in più…

Se c’è una sola cosa non negativa in tutto quel che sta accadendo, è che Franck Ribery sarà in piena forma nel caso in cui il campionato possa riprendere tra venti giorni abbondanti. Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea che, con il campionato fermo, ci saranno più partite nelle quali l’asso francese potrà essere d’aiuto a Iachini. In teoria mancherebbero tre o quattro settimane, anche se FR7 sta provando in tutti i modi ad accelerare i tempi, quasi in crisi di astinenza; anche Chiesa aspetta Franck per essere sgravato da parte delle responsabilità che il suo talento comporta. Tatticamente, il rientro di Ribery permetterebbe a Iachini una variante importante, visto che il Mister avrebbe a disposizione un regista avanzato che non ha perso il fiuto del gol. L’ora del tridente? Scoccherà con quella del rientro in campo.