Ribery al lavoro, obiettivo titolarità con la Juve. E all’orizzonte c’è l’Empoli

Come si legge sulle colonne de La Repubblica, domani il gruppo si ritroverà per cominciare a preparare la sfida contro la Juventus: il mercato ha inciso, e molti giocatori hanno bisogno di tempo e di lavoro per trovare i giusti automatismi. Lavoro che può essere svolto durante la pausa; Ribery, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, è uno dei giocatori in questione, ed ha come obiettivo quello di essere titolare contro la Juventus. L’amichevole con l’Empoli, organizzata per sabato alle 19, non sarà giocata dai Nazionali, ma sarà una buona occasione per aumentare il minutaggio contro una delle migliori formazioni della serie cadetta. I rapporti tra le società, dopo l’incontro tra Commisso e Corsi, sono di nuovo ottimi, e potrebbero nascere nuove sinergie sul mercato e non solo.