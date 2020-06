Ribery a caccia del gol al Franchi, ma che spettacolo vederlo giocare

Due in uno. La Gazzetta dello Sport elogia la perla di Franck Ribery contro la Lazio e la eleva al di sopra delle due azioni che hanno steso il Milan a fine settembre dello scorso anno: il dribbling ubriacante su Musacchio e Romagnoli prima del rigore trasformato da Pulgar e poi il tiro sul primo palo prendendo in controtempo il portiere, tutto in un’unica azione all’Olimpico, beffando Parolo, Patric, Acerbi e Strakosha. Non è un caso, ma il colpo di un campione. Tre reti in campionato, tutte in trasferta, tutte molto belle; va da sé che adesso l’obiettivo è sbloccarsi in casa, anche se senza i tifosi viola. Addirittura c’è stato un lungo faccia a faccia tra il francese, Joe Barone e Joseph Commisso, per lamentarsi degli errori arbitrali pro-Lazio a fine partita. Ma potrà continuare a giocarle tutte? Iachini non lo vuole togliere, lo ha ammesso, e lui continua ad incantare. Godiamocelo.