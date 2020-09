Riapre il Franchi: mille tifosi distanziati contro la Samp. Ecco chi potrà entrare allo stadio

Venerdì il «Franchi» torna ad accogliere del pubblico per una partita della Fiorentina. In ottemperanza alle norme del governo, contro la Sampdoria saranno mille gli spettatori che potranno entrare nell’impianto cittadino. Oggi, o al più tardi domani, la Fiorentina comunicherà le modalità di accesso. A beneficiare della riapertura saranno in primis gli sponsor, ai quali spetterà una parte dei biglietti. Il resto dei tagliandi sarà gestito tramite inviti dal club, che comunicherà a quali categorie si rivolgerà. L’unica certezza è che sarà aperta solo la tribuna coperta. Lo scrive La Nazione.

-> CALCIOMERCATO: TUTTE LE OPERAZIONI CONCLUSE IN SERIE A

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina