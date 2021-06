Riapertura stadi, per il Franchi si va verso la vendita libera dei biglietti

I 28mila abbonati della stagione 2019-2020 non potrebbero accedere allo stadio con le norme vigenti ad agosto

Dopo la conferma da parte del Ministero della Salute sulla percentuale di capienza degli stadi a partire dall'inizio della prossima stagione (25%), la Fiorentina si è subito messa al lavoro per organizzare al meglio le modalità di accesso allo stadio Franchi, sia che si giochi il fine settimana del 22 agosto o quello successivo. Si comincerà con la vendita libera dei biglietti, o almeno questa è la sensazione de La Repubblica, per poi magari dare spazio a mini abbonamenti via via che la situazione andrà a migliorare. "Da capire se ci saranno all’inizio dei vantaggi per i tifosi più fedeli, mentre non potranno essere utilizzati i voucher dello scorso anno messi a disposizione come rimborsi dalla società e destinati a sconti per quel che riguarda il merchandising". Il franchi ospiterà esattamente 10364 persone all'inizio della stagione, tutte munite di green pass o di certificazione di avvenuta guarigione o negatività antecedente le 48 ore prima della gara in questione. Intanto, si avrà un primo assaggio di pubblico già a Moena, con mille spettatori al "Benatti" per le amichevoli.