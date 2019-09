Rialti scrive: “Pomeriggio da piccolo miracolo, la Fiorentina pare…grandissima”

Questa la parte finale dell’articolo di Alessandro Rialti, intitolato “Franchi, una bolgia di tifo e amore“, a pagina 3 del Corriere dello Sport:

E’ un pomeriggio da piccolo miracolo. Grande non è possibile, ma i fiorentini sono orgogliosi, soddisfatti, almeno in questa occasione vedono una Fiorentina che pare…grandissima. Per il Franchi è viola la regina, finisce tra gli applausi. Niente insulti, giornata di tifo, di grande tifo.